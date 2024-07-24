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Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов готовится в Дагестане к предстоящему бою

Турнир АСА 178, в рамках которого профессиональный боец ММА из Великих Лук Руслан Шамилов проведёт бой с киргизом Тилеком Машраповым, пройдёт в Москве 16 августа. Как проходит подготовка к соревнованиям, великолучанин рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости».

Великолучанин Руслан Шамилов готовится в Дагестане к предстоящему бою. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Боец отправился на двухнедельные сборы в Дагестан, чтобы поспарринговать с новыми партнёрами. «Тут очень много крутых бойцов: Владимир Минеев здесь тренировался в последнее время, сейчас – Никита Копылов из UFC и много других титулованных спортсменов. Упор на что делаем? На всё: спаррингуем, боремся, бьёмся. Тут очень качественные борцы, много с кем можно поработать. В Дагестане хорошо, только чересчур жарко, прохожу ещё акклиматизацию. Непривычно тренироваться в таких условиях, но это дело времени», – сказал Руслан Шамилов.

Напомним, предстоящий бой станет вторым для бойца в рамках контракта с крупнейшей в России профессиональной лигой АСА.

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