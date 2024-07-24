Великолучанин Руслан Шамилов готовится в Дагестане к предстоящему бою

19:48, 24 июля 2024, ПАИ

Турнир АСА 178, в рамках которого профессиональный боец ММА из Великих Лук Руслан Шамилов проведёт бой с киргизом Тилеком Машраповым, пройдёт в Москве 16 августа. Как проходит подготовка к соревнованиям, великолучанин рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости».

Боец отправился на двухнедельные сборы в Дагестан, чтобы поспарринговать с новыми партнёрами. «Тут очень много крутых бойцов: Владимир Минеев здесь тренировался в последнее время, сейчас – Никита Копылов из UFC и много других титулованных спортсменов. Упор на что делаем? На всё: спаррингуем, боремся, бьёмся. Тут очень качественные борцы, много с кем можно поработать. В Дагестане хорошо, только чересчур жарко, прохожу ещё акклиматизацию. Непривычно тренироваться в таких условиях, но это дело времени», – сказал Руслан Шамилов.

Напомним, предстоящий бой станет вторым для бойца в рамках контракта с крупнейшей в России профессиональной лигой АСА.