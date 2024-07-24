Гдовские «Хищники» стали бронзовыми призёрами турнира по микрофутзалу «Россия, вперёд!»

21:01, 24 июля 2024, ПАИ

Гдовские «Хищники» стали бронзовыми призёрами турнира по микрофутзалу «Россия, вперёд!». Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Мы пристально следили за событиями, которые развивались на спортивных площадках в подмосковной Малаховке. Команда в составе Вячеслава Акилина, Александра Гаращенко, Николая Замешаева, Романа Петрова, Глеба Попенова, Максима Михайлова и Антона Стигалёва упорно и успешно боролась за выход в полуфинал с командами сверстников из Новосибирска (3:2) и Воронежа (4:1). Затем немного сдала позиции, встретившись с командой «Волга» из Ульяновска. Казалось, что боевой дух подорван, и мы задавались вопросом, сумеют ли ребята собраться с силами и отстоять своё право на то, чтобы на всю Россию заявить о себе как об обладателях кубка за почётное третье место», – пишет газета.

Команда со счётом 4:0 обыграла соперника из Екатеринбурга. Гол забил Николай Замешаев.

Спасибо тренеру за отеческое отношение к спортсменам, за профессиональный подход к воспитанию футболистов, а также за видео.

Напомним, гдовские юные футболисты приняли участие в турнире по микрофутзалу, который входит в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год.