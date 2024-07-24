Гдовские «Хищники» стали бронзовыми призёрами турнира по микрофутзалу «Россия, вперёд!»
Гдовские «Хищники» стали бронзовыми призёрами турнира по микрофутзалу «Россия, вперёд!». Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
«Мы пристально следили за событиями, которые развивались на спортивных площадках в подмосковной Малаховке. Команда в составе Вячеслава Акилина, Александра Гаращенко, Николая Замешаева, Романа Петрова, Глеба Попенова, Максима Михайлова и Антона Стигалёва упорно и успешно боролась за выход в полуфинал с командами сверстников из Новосибирска (3:2) и Воронежа (4:1). Затем немного сдала позиции, встретившись с командой «Волга» из Ульяновска. Казалось, что боевой дух подорван, и мы задавались вопросом, сумеют ли ребята собраться с силами и отстоять своё право на то, чтобы на всю Россию заявить о себе как об обладателях кубка за почётное третье место», – пишет газета.
Команда со счётом 4:0 обыграла соперника из Екатеринбурга. Гол забил Николай Замешаев.
Спасибо тренеру за отеческое отношение к спортсменам, за профессиональный подход к воспитанию футболистов, а также за видео.
Напомним, гдовские юные футболисты приняли участие в турнире по микрофутзалу, который входит в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год.