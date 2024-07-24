Ямочный ремонт дорог проводят дорожники в Печорском муниципальном округе

22:22, 24 июля 2024, ПАИ

Ямочный ремонт дорог проводят дорожники в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Печорская правда» со ссылкой на главу округа Валерия Зайцева.

Выполнены работы на следующих участках в Печорах: на участке улицы Свободы (от улицы Кузнечной до улицы Мира), на улице Индустриальной, на улице Приозерной, на подъезде к Печорской СОШ № 3.

Кроме того, струйно-инъекционным методом восстановлено асфальтовое покрытие автомобильной дороги Печоры – Залесье – Олохово.

Всего отремонтировано около 300 квадратных метров дорог.