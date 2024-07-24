Ямочный ремонт дорог проводят дорожники в Печорском муниципальном округе
Ямочный ремонт дорог проводят дорожники в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Печорская правда» со ссылкой на главу округа Валерия Зайцева.
Выполнены работы на следующих участках в Печорах: на участке улицы Свободы (от улицы Кузнечной до улицы Мира), на улице Индустриальной, на улице Приозерной, на подъезде к Печорской СОШ № 3.
Кроме того, струйно-инъекционным методом восстановлено асфальтовое покрытие автомобильной дороги Печоры – Залесье – Олохово.
Всего отремонтировано около 300 квадратных метров дорог.
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