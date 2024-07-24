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Авторскую песню «Псков – любовь» исполнит псковский блогер-милионник в честь 1121-летия Пскова

Авторскую песню «Псков – любовь» исполнит Тима Бичевский в рамках празднования Дня Пскова. Выступление состоится на главной сцене парка Строителей 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Тима Бичевский – псковский музыкант, популярный видеоблогер, преподаватель отделения «музыкальное искусство эстрады» Псковского колледжа искусств. Стал известен в соцсетях благодаря коротким познавательно-развлекательным роликам о гаджетах и поп-музыке. На сегодняшний день имеет более двух миллионов подписчиков в аккаунтах двух соцсетей.

Песня «Псков – любовь» была написана в 2023 году к 1120-летию города.

Как отметила соавтор стихов, музыковед Ирина Галковская, в минувшем году песня стала очень популярна у молодёжи. Она вошла в репертуар вокалистов колледжа искусств, регулярно исполняется на концертах, фестивалях, акциях по всей Псковской области.

«Наша песня была официально выпущена в мае 2023 года и получила большое количество прослушиваний в интернете, псковичи и гости города регулярно снимают под неё видеоролики», – подчеркнула Ирина Галковская.

Добавим, что в авторском исполнении композиция «Псков – любовь» прозвучит впервые. В концерте примут участие студенты колледжа искусств, а также ансамбль эстрадного танца «Сувинир Бит» (руководители – Ольга Урукова и Алёна Тагирова).

Начало концерта в 18:00.

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