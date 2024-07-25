Несовершеннолетнюю девушку сбил водитель без прав

00:03, 25 июля 2024, ПАИ

18-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на 17-летнюю девушку в Пустошке, на улице Вокзальной у дома № 22. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель не имеет права управления транспортным средством.

В результате ДТП пешеход госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.