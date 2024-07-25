День сотрудников органов следствия отмечают в России

07:05, 25 июля 2024, ПАИ

День сотрудников органов следствия России отмечают в России 25 июля, сообщает calend.ru.

Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти. К ним относятся работники Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и т.д.

Именно 25 июля 1713 года Петр Первый своим указом учредил первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Именно она и стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.