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Общество

День сотрудников органов следствия отмечают в России

День сотрудников органов следствия России отмечают в России 25 июля, сообщает calend.ru.

Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти. К ним относятся работники Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и т.д.

Именно 25 июля 1713 года Петр Первый своим указом учредил первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Именно она и стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.

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