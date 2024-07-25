Более 80% псковичей чувствуют уверенность в своей работе

08:24, 25 июля 2024, ПАИ

Жители Псковской области оказались уверенными работниками, сообщает пресс-служба hh.ru по Северо-Западу по итогам опроса.

За последние три месяца псковичи в своём большинстве (81%) уверены в стабильности своей работы и компании на рынке труда. При этом доля таких жителей области выросла на 11%.

Угрозу увольнения в регионе чувствуют лишь 7%, однако компанию они не собираются покидать. За год их число стало меньше на 16%.

Остальные опрошенные затруднились ответить о стабильности своей организации.