Более 80% псковичей чувствуют уверенность в своей работе
Жители Псковской области оказались уверенными работниками, сообщает пресс-служба hh.ru по Северо-Западу по итогам опроса.
За последние три месяца псковичи в своём большинстве (81%) уверены в стабильности своей работы и компании на рынке труда. При этом доля таких жителей области выросла на 11%.
Угрозу увольнения в регионе чувствуют лишь 7%, однако компанию они не собираются покидать. За год их число стало меньше на 16%.
Остальные опрошенные затруднились ответить о стабильности своей организации.
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