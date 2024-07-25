Псковская школьница стала лауреатом финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

08:47, 25 июля 2024, ПАИ

Школьница из Псковской области Александра Савенко стала лауреатом II степени в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Это флагманский проект Движения первых. С 2021 года конкурс реализуется в рамках президентского нацпроекта «Образование». В этом году в финале встретились 700 школьников из 68 регионов России, а всего в конкурсе приняли участие 3,5 миллиона человек.

«Здорово, что воспитанница Гуманитарного лицея Пскова обошла такое количество конкурентов и достойно справилась со всеми испытаниями, заняв II место. Александра получила сертификат на поездку от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Поздравляю!» – подчеркнул глава региона.