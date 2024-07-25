Михаил Ведерников: Пусть святая княгиня Ольга и впредь защищает землю Псковскую от всех бед

09:23, 25 июля 2024, ПАИ

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отметили в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На Псковской земле много мест, связанных с именем этой удивительной женщины, которая принесла православие на русскую землю. А сама княгиня считается небесной покровительницей Пскова», – отметил глава региона.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



















































































































Накануне в Выбутах состоялся водосвятный молебен. А 24 июля, в День памяти княгини Ольги, в Псковском кремле на Вечевой площади состоялся праздничный молебен, добавил губернатор.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ





































































































































«Пусть святая равноапостольная княгиня Ольга и впредь защищает землю Псковскую от всех бед», – подчеркнул Михаил Ведерников.