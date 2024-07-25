Михаил Ведерников: Пусть святая княгиня Ольга и впредь защищает землю Псковскую от всех бед
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отметили в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«На Псковской земле много мест, связанных с именем этой удивительной женщины, которая принесла православие на русскую землю. А сама княгиня считается небесной покровительницей Пскова», – отметил глава региона.
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
Накануне в Выбутах состоялся водосвятный молебен. А 24 июля, в День памяти княгини Ольги, в Псковском кремле на Вечевой площади состоялся праздничный молебен, добавил губернатор.
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
«Пусть святая равноапостольная княгиня Ольга и впредь защищает землю Псковскую от всех бед», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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25 июля 2024
Михаил Ведерников: Пусть святая княгиня Ольга и впредь защищает землю Псковскую от всех бед