Сквер на Сиреневом бульваре готов почти на 90% – Елкин

09:23, 25 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин сообщил о готовности сквера на Сиреневем бульваре «почти на 90%». «Спортивные тренажеры все установлены, практически готово и детское оборудование. Еще один игровой комплекс прибудет послезавтра. В данный момент подрядчик укладывает резиновое покрытие на площадках. На этой неделе также запланировано асфальтирование дорожек», – написал он в своем телеграм-канале.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин









«Для уличного освещения тоже все готово. Ожидается поставка 88 фонарей. Завершается и оформление необычной клумбы с луговыми многолетними травами», – отметил глава города.

По словам Бориса Елкина, подрядчик активно компенсирует упущенное из-за непогоды в апреле время. «Открытие объекта нацпроекта «Жилье и городская среда» все ближе», – написал он.