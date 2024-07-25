Смена для детей-активистов пройдёт в одном из лагерей Печорского района

10:13, 25 июля 2024, ПАИ

Смена лидеров для активистов школьного ученического самоуправления и лидеров детских общественных объединений пройдёт в ДОЛ «Стремительный» в Печорском районе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Дети примут участие в тренингах по самопрезентации, семинарах по профориентации и финансовой грамотности, мастер-классах от лидеров и других мероприятиях. А также они встретятся с руководителями организаций, авторами проектов и представителями СМИ.

Чтобы поехать в «Стремительный», требуется рекомендация от школы или общественной организации. Путёвку можно оформить до 1 августа, написав в личные сообщения Наталии Соколовой.