Александр Котов поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

10:45, 25 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Разобраться в обстоятельствах уголовного дела, изобличить преступника и защитить невиновного – такие задачи поставило государство и общество перед работниками органов следствия. Это тяжёлая работа, требующая обширных юридических знаний, внутренней дисциплины, гражданской ответственности и психологической устойчивости», – сказал спикер областного Собрания.

Александр Котов отметил, что людям важно чувствовать защищённость и твёрдо знать, что преступник не уйдёт от ответственности. Работники следственных органов обеспечивают верховенство права и закона, ведя непримиримую борьбу с криминалом, терроризмом и экстремизмом, коррупцией.

«Благодарю псковских работников органов следствия всех поколений за профессионализм, добросовестное отношение к делу, выдержку и терпение. Здоровья и благополучия!» – заключил спикер областного Собрания.