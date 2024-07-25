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Общество

В Пскове сделают бумажных ангелов в память о погибших детях Донбасса

Мастер-класс по изготовлению бумажных и тканевых ангелов в память о детях - жертвах войны в Донбассе пройдёт в Пскове 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ангелов передадут волонтёрам Донецка для возложения на Аллею Ангелов. Мероприятие проведёт региональный штаб комитета семей воинов Отечества на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (улица Конная, 2).

Помимо этого, в Детском парке в Пскове в 11:00 состоится акция-реквием в память о погибших детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне СВО субъектов. Представители молодёжи, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО совместно с жителями города и волонтёрами создадут на холсте картину, отражающую скорбь.

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