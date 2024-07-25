Жара до 30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 26 июля

11:32, 25 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, днём местами будут кратковременные дожди, гроза.

Ночью подует неустойчивый слабый ветер, днём – восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду, при грозе в отдельных районах – порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +25 до +30.

Атмосферное давление будет ниже нормы.