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Общество

Жара до 30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 26 июля

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Жара до 30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 26 июля. Фото: ПАИ

Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, днём местами будут кратковременные дожди, гроза.

Ночью подует неустойчивый слабый ветер, днём – восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду, при грозе в отдельных районах – порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +25 до +30.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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