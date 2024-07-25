Жара до 30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 26 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, днём местами будут кратковременные дожди, гроза.
Ночью подует неустойчивый слабый ветер, днём – восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду, при грозе в отдельных районах – порывистый.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +25 до +30.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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