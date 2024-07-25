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Спорт

Профессиональный боксёр из Великих Лук проходит сборы в Калифорнии

Профессиональный великолукский боксёр Мухаммад Шехов проходит подготовительные сборы в американском городе Индио (штат Калифорния). Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Профессиональный боксёр из Великих Лук проходит сборы в Калифорнии. Фото: официальное сообщество Мухаммада Шехова в соцсети «ВКонтакте»

Мухаммад Шехов тренируется в одной команде с первым объединённым чемпионом мира из Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым и участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ботиржоном Ахмедовым.

«Мухаммад Шехов проходит следующие спортивные сборы к предстоящему поединку, о котором вы скоро узнаете», – сообщил Олег Лаптев.

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