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Общество

В Минтруде рассказали, когда россияне будут отдыхать в 2025 году

Проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году опубликовало Министерство труда и социальной защиты РФ.

Изображение из Telegram-канала Минтруда РФ

Планируется, что на майские праздники россияне будут отдыхать по четыре дня – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. На новогодние праздники планируется выделить одиннадцать дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. А новогодние каникулы 2025–2026 годов начнутся 31 декабря.

Выходные в честь Дня защитника Отечества пройдут с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня – с 8 по 9 марта. Россияне также будут отдыхать четыре дня подряд (с 12 по 15 июня) в честь Дня России. Ноябрьские праздники, приуроченные ко Дню народного единства, продлятся с 2 по 4 ноября.

Напомним, что проект постановления должно утвердить Правительство РФ.

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