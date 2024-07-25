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Общество

Две партии мясной продукции сняли с продажи в Псковской области за полгода

Две партии мясной продукции весом 52,5 килограмма сняли с продажи в Псковской области за полгода после проверок специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Всего специалисты исследовали более 480 проб колбас и полуфабрикатов. Оказалось, что 7,7% образцов не соответствуют ГОСТу, а 5,2% – уступают стандарту по микробиологическим показателям.

Среди основных нарушений продавцов сотрудники управления выявили несоблюдение условий хранения и сроков годности товара, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость продуктов; продажу продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. За это продавцов привлекли к административной ответственности.

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