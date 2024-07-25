Две партии мясной продукции сняли с продажи в Псковской области за полгода

13:26, 25 июля 2024, ПАИ

Две партии мясной продукции весом 52,5 килограмма сняли с продажи в Псковской области за полгода после проверок специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Всего специалисты исследовали более 480 проб колбас и полуфабрикатов. Оказалось, что 7,7% образцов не соответствуют ГОСТу, а 5,2% – уступают стандарту по микробиологическим показателям.

Среди основных нарушений продавцов сотрудники управления выявили несоблюдение условий хранения и сроков годности товара, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость продуктов; продажу продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. За это продавцов привлекли к административной ответственности.