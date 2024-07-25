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Дмитрий Аленичев рассказал, как Квинси Промес гулял в ночном клубе после поражения «Спартака»

Историю о том, как один из лучших игроков «Спартака» Квинси Промес гулял в ночном клубе после поражения красно-белых, рассказал бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев в рамках программы ПАИ «На спорте».

Дмитрий Аленичев рассказал, как Квинси Промес гулял в ночном клубе после поражения «Спартака». Фото: ПАИ

«Я прекрасно понимал, куда я шёл, и прекрасно понимал, какое внимание будет как к моей персоне, так и к моей команде. Я говорил футболистам, чтобы они помнили, что за пределами футбольного поля, когда вы идёте с женой или семьёй в ресторан или другие места, на вас будут смотреть. Всегда журналистам нужно что-то жареное. Болельщики в случае поражения «Спартака» были в ярости», – отметил экс-наставник «Спартака».

«Когда мы проиграли дерби ЦСКА – 0:1, Квинси Промес позволил себе погулять после поражения до шести утра в ночном клубе. Я ему объяснил на следующий день, что после поражения никто себе не может позволить не то что в ночных клубах погулять, просто даже выйти в магазин. Руководители клуба меня попросили его наказать и не ставить на следующую игру в основной состав. Я был против этого решения, вызвал Промеса и сказал, что он будет играть следующую игру, но он должен отблагодарить своей игрой не только меня, а в первую очередь своих партнёров, потому что они в это время все сидели дома после поражения и переживали. А он в это время гулял. Промес вышел на следующую игру, забил и отдал голевую передачу», – рассказал Дмитрий Аленичев.

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