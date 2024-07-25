Дмитрий Аленичев: Стадион в Великих Луках нравится, но не так сильно, как «Машиностроитель»
Известный футболист и тренер Дмитрий Аленичев оценил самые большие стадионы в Псковской области – в Пскове и в Великих Луках – во время программы ПАИ «На спорте».
Шесть лет назад Дмитрий Аленичев, возглавлявший на тот момент красноярский «Енисей», приехал в Великие Луки на матч Кубка России против местного клуба «Луки-Энергия». «Мне было очень приятно, что жребий так выпал. Мне было немного обидно за великолукских футболистов, поскольку они вели в счёте, но в концовке сказалось мастерство моих футболистов. Всё-таки мы на тот момент играли сильнее», – сказал он.
«Стадион в Великих Луках мне очень нравится. Не так, конечно, как «Машиностроитель». Нужны большие вложения. Но, тем не менее, я ту игру прекрасно помню. Был проливной дождь и то, что собрался целый стадион, меня сильно впечатлило. Когда я давал пресс-конференцию после матча, отблагодарил всех болельщиков великолукской команды», – добавил бывший тренер «Енисея».
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Дмитрий Аленичев: Стадион в Великих Луках нравится, но не так сильно, как «Машиностроитель»
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