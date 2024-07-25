Андрей Аленичев рассказал, попробует ли он возобновить тренерскую карьеру
Директор спортшколы по футболу «Стрела» Андрей Аленичев рассказал в программе ПАИ «На спорте», попробует ли он возобновить тренерскую деятельность.
«По занятости мне времени не хватает, если брать группу. Кроме того, что я директор спортшколы, я ещё и президент Федерации футбола Пскова. У меня много различных соревнований, мероприятий. Надо ими заниматься, поэтому пока нет», – заявил Андрей Аленичев.
Напомним, что Андрей Аленичев был тренером профессиональной команды «Псков-747», а также руководил любительской псковской командой «Автофаворит».
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Дмитрий Аленичев: Стадион в Великих Луках нравится, но не так сильно, как «Машиностроитель»
Дмитрий Аленичев рассказал, как Квинси Промес гулял в ночном клубе после поражения «Спартака»
Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста в XXI веке и главного претендента на «Золотой мяч»
Дмитрий Аленичев высказался против того, чтобы в следующем чемпионате мира по футболу участвовало 48 команд