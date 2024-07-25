Андрей Аленичев рассказал, попробует ли он возобновить тренерскую карьеру

14:24, 25 июля 2024, ПАИ

Директор спортшколы по футболу «Стрела» Андрей Аленичев рассказал в программе ПАИ «На спорте», попробует ли он возобновить тренерскую деятельность.

«По занятости мне времени не хватает, если брать группу. Кроме того, что я директор спортшколы, я ещё и президент Федерации футбола Пскова. У меня много различных соревнований, мероприятий. Надо ими заниматься, поэтому пока нет», – заявил Андрей Аленичев.

Напомним, что Андрей Аленичев был тренером профессиональной команды «Псков-747», а также руководил любительской псковской командой «Автофаворит».

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