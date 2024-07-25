Два ребёнка пропали из детского сада в Великих Луках

14:17, 25 июля 2024, ПАИ

Два ребёнка пропали из детского сада в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Марк Афанасьев и Константин Коновалов пропали из детского сада, который располагается на улице Гражданской, 28, корпус 1.

Марк одет в красную кепку и яркую футболку. Константин – в шорты и светлую футболку с динозавриком.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 5-27-94, 8-999-093-87-02.