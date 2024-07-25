Два ребёнка пропали из детского сада в Великих Луках
Два ребёнка пропали из детского сада в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Марк Афанасьев и Константин Коновалов пропали из детского сада, который располагается на улице Гражданской, 28, корпус 1.
Марк одет в красную кепку и яркую футболку. Константин – в шорты и светлую футболку с динозавриком.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 5-27-94, 8-999-093-87-02.
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