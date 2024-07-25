Андрей Аленичев – о перестановках в «Спартаке»: Чехарда эта уже сколько лет идёт
О том, что сейчас идёт не так в футбольном клубе «Спартак», рассказал известный псковский футболист, директор спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев в рамках программы ПАИ «На спорте».
В «Спартаке» постоянно идёт смена тренера чуть ли не ежегодно, подчеркнул Андрей Аленичев. «Это плохо влияет. Болельщиков тоже можно понять. Приходит новый тренер, и все ждут, что сейчас что-то будет. Где-то есть новый всплеск, и потом опять начинаются провалы и снова новый тренер. Чехарда уже эта сколько лет идёт. Конечно, это не нравится болельщикам», – сказал он.
Андрей Аленичев за карьеру сменил несколько профессиональных клубов, в том числе европейских. Он поиграл в Хорватии, Бельгии, России и на Украине. Отметим, что в новом сезоне московский «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Александр Коновалов – об игре Кубка России между «Псковом» и «Луки-Энергией»: Интерес к матчу есть
Дмитрий Аленичев: Стадион в Великих Луках нравится, но не так сильно, как «Машиностроитель»
Дмитрий Аленичев рассказал, как Квинси Промес гулял в ночном клубе после поражения «Спартака»
Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста в XXI веке и главного претендента на «Золотой мяч»