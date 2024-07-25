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Андрей Аленичев – о перестановках в «Спартаке»: Чехарда эта уже сколько лет идёт

О том, что сейчас идёт не так в футбольном клубе «Спартак», рассказал известный псковский футболист, директор спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев в рамках программы ПАИ «На спорте».

Андрей Аленичев – о перестановках в «Спартаке»: «Чехарда эта уже сколько лет идёт». Фото: ПАИ

В «Спартаке» постоянно идёт смена тренера чуть ли не ежегодно, подчеркнул Андрей Аленичев. «Это плохо влияет. Болельщиков тоже можно понять. Приходит новый тренер, и все ждут, что сейчас что-то будет. Где-то есть новый всплеск, и потом опять начинаются провалы и снова новый тренер. Чехарда уже эта сколько лет идёт. Конечно, это не нравится болельщикам», – сказал он.

Андрей Аленичев за карьеру сменил несколько профессиональных клубов, в том числе европейских. Он поиграл в Хорватии, Бельгии, России и на Украине. Отметим, что в новом сезоне московский «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович.

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