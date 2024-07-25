Псковская область попадает в нацпроект «Новые материалы и химия»

15:29, 25 июля 2024, ПАИ

Псковская область попадает в новый президентский нацпроект «Новые материалы и химия», заявил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

В этом месяце сразу на нескольких федеральных площадках обсуждались параметры нового президентского нацпроекта «Новые материалы и химия». Предполагается, что по его результатам будет создано 55 производственных цепочек и обеспечение выпуска порядка 270 видов различной продукции, сказал Михаил Ведерников.

Объём беспрецедентный, и внимание к этой задачи будет пристальное. По сути речь идёт о создании отдельного нового направления с новыми подходами.

«Для нас это приятно и ответственно», – отметил глава региона. В этот нацпроект включён якорный резидент ОЭЗ «Моглино» – ГК «Титан», обратил внимание Михаил Ведерников.

Для Псковской области это новые возможности, дополнительный бюджет, но и вызовы. «Нам нужно планомерно и своевременно закрывать потребность в высококвалифицированных кадрах», – подчеркнул глава региона.