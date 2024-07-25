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Дмитрий Аленичев назвал главную проблему «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в программе ПАИ «На спорте» назвал главную проблему красно-белых.

Андрей и Дмитрий Аленичевы. Фото: ПАИ

«Все мы говорим, что у «Зенита» большие финансовые возможности. Они могут футболистов покупать за 20, 25, 30 миллионов евро. Это безумные деньги. Другие команды российского чемпионата себе такого позволить не могут. Но в прошлом году чемпионами могли стать и «Краснодар», и «Динамо». Они просто упустили чемпионство. Это говорит о том, что можно бороться с «Зенитом». Это как раз уже вопрос к «Спартаку», – поделился своим мнением бывший тренер московской команды.

В матче первого тура Российской премьер-лиги по футболу «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. «Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Одно изменение – появился новый главный тренер. Состав остался тот же, игра та же – плохая. Если «Спартак» не купит двух-трёх квалифицированных футболистов, то не попадёт в тройку. Я вам это гарантирую. При этом у «Лукойла» [генерального спонсора команды. – ПАИ] есть финансовые возможности, но почему-то они покупают футболиста за 13 миллионов евро Угальде, у которого 13 игр – ноль голов. С кого спросить? Это с селекционного отдела надо спрашивать. Сейчас купили 32-летнего бразильца, у которого семь килограммов лишнего веса. Его даже не взяли на игру в Оренбург. Купили 25-летнего аргентинца. Неплохой парень, но у него проблемы со здоровьем. Опять с кого спросить? С селекционного отдела. А «Зенит» почему-то попадает в точку. Надо угадывать с футболистами, а не покупать тех, о ком я сейчас сказал», – подчеркнул Дмитрий Аленичев.

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