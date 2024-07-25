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Общество

Мемориал у Дома офицеров отремонтировали в Пскове

Мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, отремонтировали в сквере у Дома офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава Пскова Борис Елкин пояснил, что у местных жителей было много обращений по поводу реконструкции мемориала. В том числе это было необходимо, потому что на площадке возле него проходит большое количество мероприятий, пояснил он.

Главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева обратила внимание на то, что работы выполнены качественно. «Сделали всё хорошо и обновили фамилии, которые дороги сердцу», – сказала она.

Подрядчик заверил, что площадку осталось только почистить. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил реконструкцию мемориала с местными жителями.

О необходимости проведения ремонта мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, расположенного в сквере у Дома офицеров в Пскове, сообщила псковичка Ольга Иванова, обращаясь к главе региона на приёме граждан по поручению президента России в ноябре 2023 года.

Все работы по ремонту мемориала уже выполнены. Сейчас идёт уборка строительного мусора и очистка самого мемориала. Всего на ремонт мемориала было выделено порядка трёх миллионов рублей.

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