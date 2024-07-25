Михаил Ведерников посетил новый парк аттракционов в Пскове

18:07, 25 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 25 июля, посетил площадку нового парка аттракционов «Волшебная гора», который готовится к открытию 28 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Инвестор проекта Александр Тереньтев рассказал главе региона, что предпочтение отдаётся семейным аттракционам. 28 июля состоится открытие площадки. Во время него пройдёт концерт, на котором выступят смоленские, великолукские и псковские коллективы. Для гостей будут работать аниматоры. Также будет возможность угоститься попкорном и сладкой ватой.

«Колесо обозрения смотрится очень здорово с водой, особенно когда ясная погода. Также ощущение, что оно стоит прямо на мосту», – сказал глава региона.

Пока что установлено 14 аттракционов. Сегодня на площадке провели пусконаладку колеса обозрения с 24 шестиместными кабинками, добавил Александр Тереньтев.

Михаил Ведерников также стал одним из первых, кто сделал круг на колесе обозрения.

Всего на строительство парка выделено 860 миллионов рублей. Все работы планируется завершить в 2027 году.

Парк находится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Подробности читайте здесь.