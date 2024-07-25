В медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, посвящённая участию Псковской области и ГК «Титан» в нацпроекте «Новые материалы и химия»

15:23, 25 июля 2024, ПАИ

В медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, которая посвящена участию Псковской области, ГК «Титан» в новом президентском нацпроекте «Новые материалы и химия».

В ноябре запланировано проведение международной научно-практической конференции, которая будет посвящена формированию научного центра по разработке и реализации проектов в области химии на территории Псковской области, а также вопросам подготовки кадров в регионе под запросы промышленных предприятий и инвесторов.

Сегодня в медиацентре ПАИ об этом расскажут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель совета директоров АО «ГК «Титан», вице-президент Российского союза химиков Михаил Сутягинский, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, научный руководитель научного центра «Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов» Санкт-Петербургского горного университета Игорь Пягай.