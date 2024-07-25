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Общество

Борис Елкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 июля.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Вы стоите на защите законности, правопорядка и справедливости в нашей стране. Ваши усилия по раскрытию преступлений и защите прав граждан способствуют укреплению доверия общества к правоохранительным органам. Вы делаете важное дело, которое требует не только профессионализма и высокого уровня ответственности, но и мужества, честности и преданности своему делу. Желаю вам успехов в вашей нелёгкой работе, выдержки и непреклонности в борьбе за истину. Пусть ваши достижения вдохновляют других, а поддержка коллег всегда придаёт сил!» – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Добавим, что именно 25 июля 1713 года Пётр I учредил с помощью своего указа первый специализированный следственный орган России. Тогда он назывался следственной канцелярией. Именно она стала первым госорганом в стране, который подчинялся главе государства и был наделён полномочиями по проведению предварительного следствия.

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