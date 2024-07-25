Псков станет местом проведения международной конференции для молодых химиков

16:13, 25 июля 2024, ПАИ

Псков станет местом проведения международной научно-практической конференции, которая будет посвящена формированию научного центра по разработке и реализации проектов в области химии на территории Псковской области, а также вопросам подготовки кадров в регионе под запросы промышленных предприятий и инвесторов. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «ГК «Титан», вице-президент Российского союза химиков Михаил Сутягинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

Михаил Сутягинский обратил внимание на синергетический эффект, который даёт подготовка кадров для отрасли как для самих предприятий, так и для регионов.

Он рассказал о старте конкурса для молодых учёных от ГК «Титан». В ноябре в Пскове пройдёт большая научно-практическая конференция, на которой соберутся несколько десятков команд. Псковская область выбрана как место проведения, потому что именно здесь развивается самый большой передовой химико-технологический кластер России.

В прошлом конкурсе 12 работ показали высокий результат. «Мы получили такое количество предложений, что часть взяли сразу на разработку и сопровождение, чтобы можно было воплотить их в реальную жизнь. Мы увидели, что присутствует огромное количество заинтересованных людей. Мы надеемся, что количество команд увеличится, и здесь в Пскове их будет гораздо больше. Мы знаем, что у нас заявлено в жюри два действующих члена РАН, доктора химических наук, специалисты группы компаний «Титан». Конкурс поможет получить опыт. И если кто-то скажет, что готов переехать работать у нас, мы поможем», – отметил Михаил Сутягинский.

«Подобные конкурсы для молодых учёных – это реальная возможность наладить коммуникацию с потенциальными работодателями –промышленными предприятиями, получить шанс громко заявить о себе и реализовать свой проект на площадке действующего производства. В момент прохождения в полуфинал, авторы проектов получают обратную связь от наставников конкурса, ценные рекомендации по доработке проектов от членов жюри. Я уверен, что такое взаимодействие эффективно для обеих сторон», – заявил он.

Заявки от команды принимаются до 30 сентября. В конкурсе могут принять участие команды из 3-4 человек возрастом от 18 до 30 лет. Победителей назовут 15 ноября в Пскове на очередной научно-практической конференции.

Напомним, что IV Международная научно-практическая конференция «Химия, технология и инжиниринг полимерных материалов» пройдёт в Пскове 14 и 15 ноября.