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Санкт-Петербургский горный университет и ПсковГУ планируют реализовать совместную программу

Современную программу по подготовке специалистов химической отрасли планирует реализовать Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II совместно с ПсковГУ. Об этом сообщил научный руководитель научного центра «Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов» вуза Игорь Пягай на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

Игорь Пягай. Фото: ПАИ

Игорь Пягай отметил, что ранее было подписано соглашение между Санкт-Петербургским горным университетом и АО «ГК «Титан». «Это результат успешного взаимодействия крупного бизнеса и образовательного учреждения. Мы изначально хотели сделать шаги в этом направлении, так как из сферы промышленной деятельности выпали отраслевые институты. Взаимодействие показало, что это можно решить. Мы выяснили, что для дальнейшего развития ГК «Титан» нужны кадры», – сказал он.

Руководитель научного центра подчеркнул, что потенциал ПсковГУ в этом вопросе огромен, но нужно восполнить химический сегмент знаниями. «Ректор ПсковГУ Наталья Анатольевна у нас была и видела, что наш университет отличается – у нас есть научно-лабораторная база мирового масштаба. У нас также есть современные программы. И мы хотели бы такую программу реализовать с ПсковГУ и таким образом восполнить проблему с кадрами. И необходимо, чтобы ваш край процветал как форпост промышленного развития», – отметил он.

Игорь Пягай также поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за сотрудничество и добавил, что ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заинтересован в развитии Псковской земли.

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