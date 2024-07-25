Александр Коновалов – об игре Кубка России между «Псковом» и «Луки-Энергией»: Интерес к матчу есть

16:50, 25 июля 2024, ПАИ

Президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил, что определённый интерес к матчу Кубка России между «Псковом» и «Луки-Энергией» среди болельщиков есть. Игра состоится на стадионе «Машиностроитель» 31 июля. Начало в 19:00.

Определённый интерес к матчу есть, люди спрашивают, заметил Александр Коновалов. «Хотелось бы, чтобы болельщики пришли, поддержали команду. Тем более, что это уже традиционное дерби. Команду настраиваем на то, чтобы она билась и боролась. Это же можем обещать болельщикам. Вызовет ли это ажиотаж – это риторический вопрос. Уповаем на надежду, что любителей футбола в нас в городе более чем предостаточно», – сказал он.

«Великолучане действительно в футбольной иерархии на ступеньку выше и памятуя о том, что в заявке великолукского футбольного клуба как минимум восемь или девять приезжих игроков основного состава, они по нашим наблюдениям немного поопытнее. Но дома и стены помогают. Мы помним прошлый кубковый поединок, когда на морально-волевых ребята вгрызались в оборону великолучан и дали достойный бой. На то и будем в этот раз уповать», – добавил председатель региональной футбольной федерации.

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