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«Луки-Энергия» бесплатно отвезёт великолукских фанатов на матч с «Псковом»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» закажет автобус для великолукских болельщиков на матч с «Псковом» в рамках первого раунда Кубка России по футболу. Игра пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 31 августа и начнётся в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

«Луки-Энергия» бесплатно отвезёт великолукских фанатов на матч с «Псковом». Фото: ПАИ

«Футбольный клуб «Луки-Энергия» предоставит преданным болельщикам возможность бесплатно добраться до Пскова, а по окончании матча – вернуться домой», – отметили в пресс-службе.

Автобус отправится в Псков 31 июля с площади здания администрации Великих Лук. Клуб принимает заявки на поездку до 29 июля включительно.

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