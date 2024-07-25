Псковички выступят на первенстве России по гребле на байдарках
Псковички выступят на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и 24 лет. Старты пройдут в Энгельсе с 26 июля по 2 августа, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».
В программу соревнований включены заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Также пройдет эстафета четыре по 200 метров.
На соревнованиях выступят псковские байдарочницы, воспитанницы спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова.
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