Псковички выступят на первенстве России по гребле на байдарках

17:23, 25 июля 2024, ПАИ

Псковички выступят на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и 24 лет. Старты пройдут в Энгельсе с 26 июля по 2 августа, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



В программу соревнований включены заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Также пройдет эстафета четыре по 200 метров.

На соревнованиях выступят псковские байдарочницы, воспитанницы спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».