Псковская прыгунья Наталья Спиридонова выступит на соревнованиях вместе с восстановившейся после травмы Марией Ласицкене
Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на девятом этапе «Королевы спорта» на соревнованиях «Путь к Олимпу» вместе с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, восстановившейся после травмы. Соревнования пройдут в Москве 27 и 28 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер псковички Екатерина Алексеева.
Год назад на этих стартах псковичка установила новый личный рекорд и лучший результат российского сезона, взяв высоту 1,95 метра.
Напомним, что Мария Лисицкене пропустила старт летнего сезона из-за травмы.
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Псковская прыгунья Наталья Спиридонова выступит на соревнованиях вместе с восстановившейся после травмы Марией Ласицкене
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