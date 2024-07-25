Псковская прыгунья Наталья Спиридонова выступит на соревнованиях вместе с восстановившейся после травмы Марией Ласицкене

18:03, 25 июля 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на девятом этапе «Королевы спорта» на соревнованиях «Путь к Олимпу» вместе с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, восстановившейся после травмы. Соревнования пройдут в Москве 27 и 28 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер псковички Екатерина Алексеева.

Год назад на этих стартах псковичка установила новый личный рекорд и лучший результат российского сезона, взяв высоту 1,95 метра.

Напомним, что Мария Лисицкене пропустила старт летнего сезона из-за травмы.

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