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Спорт

Семь великолучан примут участие в Кубке России по стрельбе из лука в Петербурге

Семь великолучан выступят на Кубке России по стрельбе из лука, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 июля по 1 августа. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации стрельбы из лука.

Семь великолучан примут участие в Кубке России по стрельбе из лука в Петербурге. Фото: Всероссийская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях примет участие 349 лучников из 28 регионов России.

В стрельбе из блочного лука среди мужчин за награды поборются 86 спортсменов, в том числе великолучане Сергей Кузнецов, Илья Силаев и Владимир Фазанов. Среди женщин в этой дисциплине выступят 85 спортсменок, в их числе бронзовые призёры недавнего чемпионата России в командном зачёте – великолучанки Ника Снеткова, Александра Савенкова и Милана Мурзина.

Великолучанин Дмитрий Тарнаков выступит в соревнованиях по классическому луку. В индивидуальном зачёте ему будет противостоять 83 спортсмена.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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