Семь великолучан примут участие в Кубке России по стрельбе из лука в Петербурге
Семь великолучан выступят на Кубке России по стрельбе из лука, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 июля по 1 августа. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации стрельбы из лука.
Всего в соревнованиях примет участие 349 лучников из 28 регионов России.
В стрельбе из блочного лука среди мужчин за награды поборются 86 спортсменов, в том числе великолучане Сергей Кузнецов, Илья Силаев и Владимир Фазанов. Среди женщин в этой дисциплине выступят 85 спортсменок, в их числе бронзовые призёры недавнего чемпионата России в командном зачёте – великолучанки Ника Снеткова, Александра Савенкова и Милана Мурзина.
Великолучанин Дмитрий Тарнаков выступит в соревнованиях по классическому луку. В индивидуальном зачёте ему будет противостоять 83 спортсмена.
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