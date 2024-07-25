Псковские криминалисты рассказали воспитанникам детского дома о своей профессии

18:44, 25 июля 2024, ПАИ

В День сотрудника органов следствия РФ криминалисты регионального следственного управления совместно с сотрудником военно-следственного отдела рассказали воспитанникам Псковского детского дома о своей профессии. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Встреча приурочена ко Дню сотрудника органов следствия РФ. В ходе «урока криминалистики» следователи продемонстрировали ребятам имеющуюся у них криминалистическую технику, рассказали о её назначении и способах применения. Каждый желающий попробовал себя в роли следователя-криминалиста: изымали следы рук с помощью магнитного порошка, при помощи источника экспертного света обнаруживали следы биологического происхождения, используя металлоискатель, обнаруживали условные гильзы на газоне.

В завершение встречи за чашкой чая ребята поделились со следователями своими впечатлениями, а офицеры рассказали о своих буднях и случаях раскрытия преступлений.