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Псковские криминалисты рассказали воспитанникам детского дома о своей профессии

В День сотрудника органов следствия РФ криминалисты регионального следственного управления совместно с сотрудником военно-следственного отдела рассказали воспитанникам Псковского детского дома о своей профессии. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Псковские криминалисты рассказали воспитанникам детского дома о своей профессии. Фото: СУ СК России по Псковской области

Встреча приурочена ко Дню сотрудника органов следствия РФ. В ходе «урока криминалистики» следователи продемонстрировали ребятам имеющуюся у них криминалистическую технику, рассказали о её назначении и способах применения. Каждый желающий попробовал себя в роли следователя-криминалиста: изымали следы рук с помощью магнитного порошка, при помощи источника экспертного света обнаруживали следы биологического происхождения, используя металлоискатель, обнаруживали условные гильзы на газоне.

В завершение встречи за чашкой чая ребята поделились со следователями своими впечатлениями, а офицеры рассказали о своих буднях и случаях раскрытия преступлений.

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