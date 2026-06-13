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Общество

В Пскове для проведения велогонок перекрыли несколько улиц

Движение автотранспорта на нескольких улицах в Пскове ограничено 13 июня с 10:00 до 15:00 в связи с проведением первенства города по велосипедному спорту, посвящённого Дню России. Соревнования проходят на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Схему предоставила пресс-служба администрации Пскова

Движение перекрыто на улице Гражданской (от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса), на улице Яна Фабрициуса (от Гражданской до Кузнецкой), на улице Кузнецкой (от площади Победы до Спортивной) и на всей улице Спортивной.

Программу предоставили организаторы

Отметим, что кольцевая гонка пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 13 июня (регистрация с 10:00 до 10:45, старт в 11:00). Заключительный этап состоится 14 июня в Палкино: групповая гонка по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино начнётся в 11:00, регистрация – с 10:00 до 10:30.

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