Схема движения автобусов временно изменена в Пскове

10:25, 13 июня 2026, ПАИ

Схема движения общественного транспорта временно изменена в Пскове в связи с проведением первенства города по велосипедному спорту на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова сегодня, 13 июня. Соревнования посвящены Дню России, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».

Изменения действуют с 10:00 до 15:00.

На это время закрыто движение автобусов на улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, а также на улице Яна Фабрициуса от Гражданской до Кузнецкой.

Общественный транспорт пустили в объезд:

маршруты № 8, 8а и 19 следуют через площадь Победы, улицы Советскую, Вокзальную (с заездом на вокзал), Бастионную с выездом на Октябрьский проспект;

автобусы № 6 курсируют через площадь Победы, улицы Советскую, Вокзальную (с заездом на вокзал);

маршруты № 2, 107, 205 и 207 направляются через площадь Победы, улицы Советскую, Вокзальную на вокзал;

автобусы № 11 следуют от вокзала по улицам Вокзальной, Бастионной с выездом на Октябрьский проспект.

Отметим, что кольцевая гонка пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 13 июня (регистрация с 10:00 до 10:45, старт в 11:00). Заключительный этап состоится 14 июня в Палкино: групповая гонка по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино начнётся в 11:00, регистрация – с 10:00 до 10:30.