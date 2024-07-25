Свой 93-й день рождения отметила печерянка, Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева

19:54, 25 июля 2024, ПАИ

Свой 93-й день рождения отметила Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева из деревни Луки Печорского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

За праздничным столом собрались родные и близкие именинницы.

Поздравить Ольгу Васильевну приехали заместитель главы округа Светлана Жирнова, председатель Псковского областного совета ветеранов Николай Груздов, председатель Печорского совета ветеранов Александр Демьяненко и представители территориального отдела Новоизборской волости.