Свой 93-й день рождения отметила печерянка, Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева
Свой 93-й день рождения отметила Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева из деревни Луки Печорского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
За праздничным столом собрались родные и близкие именинницы.
Поздравить Ольгу Васильевну приехали заместитель главы округа Светлана Жирнова, председатель Псковского областного совета ветеранов Николай Груздов, председатель Печорского совета ветеранов Александр Демьяненко и представители территориального отдела Новоизборской волости.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 июля 2024
Михаил Ведерников поблагодарил за труд митрополита Арсения, покидающего Псковскую область
25 июля 2024
Свой 93-й день рождения отметила печерянка, Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева