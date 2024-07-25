Два автомобиля столкнулись в Псковском районе

20:00, 25 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Toyota и Citroёn произошло в Псковском районе, у деревни Уграда перед светофором. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroёn не справилась с управлением и допустила наезд на впереди едущий автомобиль.

В результате ДТП пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.