Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
Столкновение автомобилей Toyota и Citroёn произошло в Псковском районе, у деревни Уграда перед светофором. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Citroёn не справилась с управлением и допустила наезд на впереди едущий автомобиль.
В результате ДТП пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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