Соревнования по армрестлингу пройдут на воркаут-площадке в Пскове 27 июля
Соревнования по армрестлингу в рамках фестиваля «Отечество» состоятся в Пскове 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.
«27 июля пройдут дружеские армфайты среди лучших армрестлеров Псковской области. Приходите поддержать спортсменов и насладиться красивым армрестлингом!» – пригласили псковичей.
Соревнования пройдут на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского. Начало в 10:00.
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