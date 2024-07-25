Соревнования по армрестлингу пройдут на воркаут-площадке в Пскове 27 июля

21:13, 25 июля 2024, ПАИ

Соревнования по армрестлингу в рамках фестиваля «Отечество» состоятся в Пскове 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.

«27 июля пройдут дружеские армфайты среди лучших армрестлеров Псковской области. Приходите поддержать спортсменов и насладиться красивым армрестлингом!» – пригласили псковичей.

Соревнования пройдут на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского. Начало в 10:00.