В России растёт популярность путешествий к рекам и озёрам

07:39, 26 июля 2024, ПАИ

Спрос на отдых у воды в неморских регионах России вырос у туристов за текущий летний сезон, пишут «Известия» со ссылкой на сервисы бронирования.

В частности, доля бронирования в Калужской области выросла на 115%, в Воронежской – на 94%, в Республике Алтай – на 120%.

«У туристов стала популярна для прохладительных поездок республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом», – сообщили в одном из сервисов бронирования.

Однако в лидерах по количеству бронирований отелей у воды, как и в прошлом сезоне, остаются морские направления – Крым, Краснодарский край и Ленинградская область.

При этом в пятерку лидеров вошли сразу четыре города на побережьях рек: Пермь, Москва, Красноярск и Казань.

В частности, число бронирований в Красноярске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 18%. А популярность одной из главных точек маршрутов по Волге - Казани - год к году выросла на 16%, рассказали аналитики.