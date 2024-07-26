Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России растёт популярность путешествий к рекам и озёрам

Спрос на отдых у воды в неморских регионах России вырос у туристов за текущий летний сезон, пишут «Известия» со ссылкой на сервисы бронирования.

В России растёт популярность путешествий к рекам и озёрам. Фото: ПАИ

В частности, доля бронирования в Калужской области выросла на 115%, в Воронежской – на 94%, в Республике Алтай – на 120%.

«У туристов стала популярна для прохладительных поездок республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом», – сообщили в одном из сервисов бронирования.

Однако в лидерах по количеству бронирований отелей у воды, как и в прошлом сезоне, остаются морские направления – Крым, Краснодарский край и Ленинградская область.

При этом в пятерку лидеров вошли сразу четыре города на побережьях рек: Пермь, Москва, Красноярск и Казань.

В частности, число бронирований в Красноярске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 18%. А популярность одной из главных точек маршрутов по Волге - Казани - год к году выросла на 16%, рассказали аналитики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2024

Детский правозащитник ДНР Элеонора Федоренко находится в Псковской области с рабочим визитом
26 июля 2024

Сотрудники псковского УФСБ провели викторину в Центре помощи детям
26 июля 2024

Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину
26 июля 2024

В России растёт популярность путешествий к рекам и озёрам
25 июля 2024

Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий
25 июля 2024

Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность
25 июля 2024

Девятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы» презентовали в Пскове
25 июля 2024

Глава Минздрава РФ сообщил о начале поставок новых вакцин от гриппа в регионы с 1 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...