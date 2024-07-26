Житель Китая два года страдал от кашля из-за кусочка острого перца в лёгком

08:19, 26 июля 2024, ПАИ

Житель Китая более двух лет страдал от кашля из-за кусочка перца чили в легком, пишет ТАСС со ссылкой на китайскую газету.

54-летний мужчина обратился за помощью в медучреждение из-за непрекращающегося кашля. На обследовании у него выявили сантиметровое новообразование в легком.

Во время операции специалисты обнаружили инородный предмет, который оказался кусочком перца чили. Оказалось, что два года назад во время еды мужчина подавился и сильно закашлял, вдохнув перец, пишет газета. Врачи предположили, что чили мог попасть в легкое через дыхательные пути.