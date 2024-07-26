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Экономика

В Псковской области началась реализация инвестпроекта по производству ПЭТФ-гранул

Ход реализации инвестпроекта по производству в регионе БОПЭТ-пленок, ПЭТФ- и ПБТ-гранул обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

В Псковской области началась реализация инвестпроекта по производству ПЭТФ-гранул. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Уже готова к запуску вторая очередь завода по производству БОПЭТ-плёнок. Ключевые этапы, шеф-монтаж и пусконаладка проведены успешно. Также начинается реализация проекта по производству ПЭТФ-гранул.

«Отдельно обсудили встраивание региона в общефедеральную производственную цепочку по новому президентскому нацпроекту «Новые материалы и химия». Для нас это уникальный шанс стать частью фактически новой производственной отрасли страны», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также высказал уверенность в том, что это направление окажет положительное влияние на сферу образования, на число рабочих мест и на объём налоговых отчислений.

Ранее участие Псковской области и ГК «Титан» в нацпроекте «Новые материалы и химия» обсудили на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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