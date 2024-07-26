Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину
Губернатор Псковской области Михаил Ведернкиов дал интервью латвийскому и российскому журналисту и политику Андрею Мамыкину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Андрея Владимировича вынудили покинуть Латвию после того, как он выступил на телевидении в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Но он остаётся человеком, которого слушают и чье мнение уважают тысячи людей и в России, и в Латвии», – отметил Михаил Ведерников.
В ходе интервью были затронуты вопросы защиты русской истории и культуры за пределами страны. Также глава региона рассказал, как Псковская область работает с соотечественниками, которые готовы вернуться в Россию.
Детский правозащитник ДНР Элеонора Федоренко находится в Псковской области с рабочим визитом
Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий
Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность