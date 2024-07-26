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Общество

Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину

Губернатор Псковской области Михаил Ведернкиов дал интервью латвийскому и российскому журналисту и политику Андрею Мамыкину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

  • Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Андрея Владимировича вынудили покинуть Латвию после того, как он выступил на телевидении в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Но он остаётся человеком, которого слушают и чье мнение уважают тысячи людей и в России, и в Латвии», – отметил Михаил Ведерников.

В ходе интервью были затронуты вопросы защиты русской истории и культуры за пределами страны. Также глава региона рассказал, как Псковская область работает с соотечественниками, которые готовы вернуться в Россию.

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