Михаил Ведерников дал интервью латвийскому и российскому журналисту Андрею Мамыкину

09:00, 26 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведернкиов дал интервью латвийскому и российскому журналисту и политику Андрею Мамыкину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова





«Андрея Владимировича вынудили покинуть Латвию после того, как он выступил на телевидении в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Но он остаётся человеком, которого слушают и чье мнение уважают тысячи людей и в России, и в Латвии», – отметил Михаил Ведерников.

В ходе интервью были затронуты вопросы защиты русской истории и культуры за пределами страны. Также глава региона рассказал, как Псковская область работает с соотечественниками, которые готовы вернуться в Россию.