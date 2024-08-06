Эне Лыйв: Я всегда протяну руку помощи

12:14, 05 августа 2024, ПАИ

Сотрудник музея сето и помощник губернатора. Такие, казалось бы, далёкие друг от друга должности удаётся совмещать Эне Лыйв. В Печорском муниципальном округе она помогает всем – от мала до велика. Ее номер телефона всегда доступен, а машину, на которой она помогает добраться пенсионерам до города, узнают издалека. Как ей такая беспокойная жизнь, Эне Семёновна рассказала нам в интервью.

– Эне Семёновна, такая тяга к общественной работе откуда взялась?

– Я училась в Паниковской школе, потом в Печорах, но там я была тише воды ниже травы. Вся активная деятельность у меня началась, именно когда пошла работать в музей-усадьбу народа сето и позже, когда началась мобилизация.

– А как получилось, что вы стали работать в музее сето?

– В 1999 году, когда этот дом [в котором располагается музей сето. – Ред.] купили, директором стал Леонид Николаевич Панов. И он вышел на меня и попросил, чтобы я стала там работать. Конечно, думала, что у меня не получится, ведь я не историк. Но он уговорил – и я стала работать. В те годы я ходила по хуторам и искала экспонаты. Брала с собой коробку конфет или что-нибудь ещё к чаю. Посидишь, поговоришь. Жители что-то показывали, дарили или продавали. Как-то даже на чердак пустили меня: я нашла там именно те вещи, которые были нужны музею. Вот это было очень интересно. Потом были такие времена, когда сето уезжали, оставляли дома. Дачи покупали люди из Санкт-Петербурга, Москвы, а многие экспонаты просто выкидывали в мусор.

Мы в музее всё делаем. У нас должностей нет: экскурсии водим, пироги печём, цветы поливаем, огурцы солим – на все руки мастера.

– Ваша семья поддерживает вас в работе?

– У нас есть свой семейный хор, вначале я пела с детьми, потом с внуками. Если какие-то выставки в музее, то мы всегда выступаем, и к нему присоединились и другие дети.

– Работа в музее – это для души? Как с общественной нагрузкой вяжется?

– Я не могу без музея. Мне всегда надо выйти в народ, потому что я не могу дома. А так – сразу все заботы уходят. Точно не хочу менять эту работу, она у меня для души. Конечно, устаёшь: без рук, без ног домой приходишь. Но всё равно хорошо, что день отработала, и все домашние проблемы забываются.

А что общественная нагрузка – я для людей работаю. Хоть в 12, хоть в час ночи могут звонить. Недавно мальчик прыгнул и сломал руку и ногу. А это было уже после десяти часов. Куда везти? Конечно, в Псков. Машину завела – и поехали. Бывает, что и машина у кого-то сломается. Позвонили в три часа ночи, и я тоже поехала на помощь. Мне в любое время можно звонить.

– Как общественный помощник губернатора вы что делаете?

– Я всем потихоньку занимаюсь. В 2022 году Печорский район меня продвинул как общественного помощника губернатора. Не отказалась, потому что я очень энергичная женщина. Естественно, в 2022 и 2023 году работа шла в основном с мобилизованными, участниками СВО. Нужно было и родителям, и жёнам, и самим ребятам помочь. Вопросов было очень много, поэтому мы часто делали собрания.

Собирались всегда в Печорах, в библиотеке. Там присутствовала и наша администрация, очень плотно с ней работаю. Например, администрация, я и районный Дом культуры каждый год ребятам, отцы которых находятся на СВО, организовываем новогодние праздники. Нам помогает и наш [Псково-Печерский. – Ред.] монастырь. От монастыря у нас ребятам всем подарки, и взрослым тоже. Также помогаем с оформлением документов в летние детские лагеря.

– А какую ещё помощь приходится оказывать?

– Ещё в деревне Печорского муниципального округа, где я живу, с перебоями ходит транспорт, и пожилые люди могут всегда ко мне подойти и попросить куда-то отвезти. У меня всегда на неделе есть выходные, а им нужно к врачу либо привезти что-то. Я всегда протяну руку.

Очень часто зимой бывают вопросы, когда расчистят дороги от снега. Я сразу звоню в ЖКХ, и они чистят нам дорогу. Были вопросы, что что-то случилось с водопроводом. Я, конечно, это решить не могла, и уже этот вопрос передала администрации. Они быстренько решили его. И порой помощь с дровами, ведь мы живём в деревне. Эту проблему также решает администрация.

Когда пишем проекты для ТОС, я тоже там участвую. Они, молодые, да я, пожилая, собираемся и решаем, что можно продвинуть. В этом году мы продвинули детскую площадку, потому что у нас очень много маленьких детей от года до четырёх лет. С детьми негде было гулять. И вот мы выиграли в конкурсе с этим ТОС. И в парке установлена площадка, чтобы взрослые спортом могли заниматься.

– Вы поддерживаете связь с теми, кто обращается по различным вопросам, по телефону или, может быть, также работаете в социальных сетях?

– У меня создана страничка «Мобилизованные Печорского района» в Telegram.

– Может быть, были какие-то задачи, когда вы напрямую с губернатором обсуждали, как именно помочь людям?

– Всё решается до губернатора. Абсолютно все вопросы можно решать до главы региона, честно говорю. Я даже не знаю, какой вопрос может быть, чтобы идти к Михаилу Юрьевичу. Все оказывают нам поддержку.

– Вам бывает тяжело решать какие-то вопросы, связываться с ЖКХ, администрацией?

– Я скажу честно, что у нас очень хорошая администрация. Правда, они очень хорошие, они всегда помогают. И когда какой-то вопрос, они всегда говорят: звони в любое время. У нас с ними вообще никаких проблем нет. Всегда идут навстречу.

– А были случаи, когда приходилось взаимодействовать с другими общественными помощниками для решения задач?

– Да, какие-то вопросы решаем вместе, чтобы лучше помочь людям.

– Вас, наверное, земляки на улице узнают...

– Очень многие знают в лицо и по имени. Даже номера машины узнают, так как я часто кого-то вожу. Мне что, тяжело отвезти человека к врачу, допустим? Или вот последнее обращение было. На пенсию идёт человек, я поехала к нему, отвезла в пенсионный, потом привезла домой. Мне это абсолютно не трудно.