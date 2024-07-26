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Происшествия

Стали известны обстоятельства пропажи двух детей из садика в Великих Луках

Пропажу двух мальчиков из детского сада прокомментировали в администрации Великих Лук.

«25 июля во время дневной прогулки в 11:30 двое мальчиков выпускной подготовительной группы сначала убежали с прогулочного участка, а затем, дотянувшись до кнопки системы доступа на ограждении, открыли калитку и покинули территорию садика. Увидев это, воспитатель побежала за ними следом, но физически не смогла догнать детей», – рассказали в администрации.

К поискам сразу же присоединились другие работники дошкольного учреждения. Также о случишемся сразу сообщили родителям мальчиков. Работники детского сада сразу же отправились домой к одному из детей, но там никого не нашли. У бабушки их тоже не оказалось.

Администрация детского сада оперативно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, информация о пропаже детей была размещена в интернете. На протяжении всего времени родители, добровольцы и сотрудники детского сада вели самостоятельные поиски мальчиков в предполагаемых местах их нахождения.

В 14:30 сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что мальчики найдены, а их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мальчиков нашли на остановке в деревне Баландино, вероятно, они направлялись на конеферму.

После случившегося выяснилось, что один из детей давно говорил о желании убежать из детского сада, а также часто говорил, что мечтал об этом.

Управление образования Великих Лук проведет служебную проверку, будет дана оценка действиям сотрудников детского сада.

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