Стали известны подробности пропажи детей из детского сада в Великих Луках
Подробности пропажи двух детей из детского сада в Великих Луках сообщил поисковый отряд «След».
Там сообщили, что восьмилетний Марк Афанасьев и семилетний Константин Коновалов убежали с прогулки в детском саду №3.
Марк был одет в зеленоватую футболку с дракончиком, шорты до колен и тёмную кепку. А Константин был одет в серо-зелёные шорты, коричневую футболку и красную кепку.
Поисковый отряд призывает всех, у кого есть возможность, обойти район Дружбы, улицу Гражданскую и прилегающие к ней, осмотреть дворы, подвалы и тому подобное.
«Сбор волонтёров будет организован», – отметили в отряде.
Любую информацию о детях следует сообщить по телефону великолукского поискового отряда «След»: +79113767676, а также в полицию по телефону 112, ЕДДС: 3-63-74 или детский сад №3: 9-27-61.
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