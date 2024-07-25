Стали известны подробности пропажи детей из детского сада в Великих Луках

14:25, 25 июля 2024, ПАИ

Подробности пропажи двух детей из детского сада в Великих Луках сообщил поисковый отряд «След».

Там сообщили, что восьмилетний Марк Афанасьев и семилетний Константин Коновалов убежали с прогулки в детском саду №3.

Марк был одет в зеленоватую футболку с дракончиком, шорты до колен и тёмную кепку. А Константин был одет в серо-зелёные шорты, коричневую футболку и красную кепку.

Поисковый отряд призывает всех, у кого есть возможность, обойти район Дружбы, улицу Гражданскую и прилегающие к ней, осмотреть дворы, подвалы и тому подобное.

«Сбор волонтёров будет организован», – отметили в отряде.

Любую информацию о детях следует сообщить по телефону великолукского поискового отряда «След»: +79113767676, а также в полицию по телефону 112, ЕДДС: 3-63-74 или детский сад №3: 9-27-61.