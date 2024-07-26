Детский правозащитник ДНР Элеонора Федоренко находится в Псковской области с рабочим визитом

10:18, 26 июля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка Донецкой народной республики Элеонора Федоренко находится с рабочим визитом в Псковской области. Как сообщила корреспонденту ПАИ детский правозащитник Псковской области Наталия Соколова, ее коллега прибыла в Псков сегодня, 26 июля, визит продлится три дня.

«Мы проведем рабочую встречу, безусловно, нам есть что обсудить, включая общие проекты. Планируем посетить ряд социальных объектов в нескольких муниципалитетах региона», – сообщила Наталия Соколова.

Кроме того, Элеонора Федоренко побывает на Священном холме в Изборске. В субботу она примет участие в мероприятиях памяти детей, погибших в Донбассе от рук украинских неонацистов.