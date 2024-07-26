Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание мяты и шалфея
За выращивание шалфея и мяты российским дачникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Чирикову.
В перечень запрещённых для выращивания растений входят распространённые садовые культуры: мята полевая, шалфей предсказателей, борщевик Сосновского, овёс пустой и другие. Как отметила Ольга Чирикова, эти растения содержат наркотические или психотропные вещества и подлежат контролю.
По словам эксперта, в список также входят все грибы, содержащие псилоцин и псилоцибин.
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